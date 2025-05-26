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Half-Life 3 станет последней игрой серии — инсайдер

Half-Life 3 станет последней игрой серии — инсайдер
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Известный инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Valve задумывает Half-Life 3 как заключительную часть франшизы. Судя по всему, разработчики не хотят брать на себя ещё одно обещание в будущем — третья игра станет последней.

Слухи о разработке третьей части Half-Life ходят давно, но стали активнее с конца 2024 года. Тогда датамайнеры сообщали о старте закрытого тестирования игры, а блогеры указывали, что Valve не скрывает факт работы над проектом.

Первая Half-Life вышла в 1998 году, сиквел — в 2004-м. Фанаты долгие годы ждут полноценной Half-Life 3, но за это время получили лишь VR-проект Half-Life: Alyx, представленный в 2020 году.

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