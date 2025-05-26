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Во втором сезоне «Миротворца» появится много персонажей из вселенных DC и Супермена

Во втором сезоне «Миротворца» появится много персонажей из вселенных DC и Супермена
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Создатель супергеройского сериала «Миротворец» Джеймс Ганн сообщил, что в во втором сезоне зрителей ждёт сразу несколько интересных камео — в кадре появятся герои других вселенных DC.

Будет много разных персонажей из «Супермена», включая Изабеллу, Натана и Шона, а затем мы увидим кучу других героев из вселенной DC. Возможно, ближе к концу даже появится одно действительно очень, очень большое камео.

Ганн также рассказал, что в первой же серии мы увидим что-то необычное, а на протяжении сезона будет много эмоциональных поворотов.

Какие-то сюрпризы мы узнаем в первой серии, а другие — в эпиходах 6 и 8. И это очень, очень эмоциональный сезон. В нём много комедии, как и в первом сезоне, но в нём также много эмоций, и это действительно хорошо.

Продолжение нового шоу DC выйдет в конце лета.

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