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Путин призвал «душить» IT-сервисы, которые заявили об уходе, но не ушли из России целиком

Путин призвал «душить» IT-сервисы, которые заявили об уходе, но не ушли из России целиком
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Президент России Владимир Путин согласился с предложением «душить» зарубежные компании в сфере IT, которые не до конца ушли с российского рынка и продолжают получать прибыль в стране

На встрече с представителями бизнеса Путин отметил, что это станет ответной реакцией на действия таких сервисов.

Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и всё. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать.

Президент также попросил предоставить информацию о сервисах, которые продолжают работу в России — один из участников встречи пожаловался, что из-за этого отечественные компании «теряют миллиарды».

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