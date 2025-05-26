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Представлен RedMagic 10S Pro — смартфон за 55 тыс. рублей, умеющий запускать игры из Steam

Представлен RedMagic 10S Pro — смартфон за 55 тыс. рублей, умеющий запускать игры из Steam
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Китайская компания Nubia анонсировала новый игровой смартфон RedMagic 10S Pro и его улучшенную версию RedMagic 10S Pro+.

Смартфон работает на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite, топовая конфигурация включает в себя 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и хранилище на 1 ТБ. Версия Pro+ получила аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Ватт (до 100% за 35 минут).

Отличительной особенностью модели станет предустановленный эмулятор ПК. К примеру, RedMagic 10S Pro сможет запускать игры из Steam — это первый смартфон Nubia, который может делать подобное.

Сейчас телефон доступен для предзаказа, но пока только в Китае. Базовая версия стоит от 4999 юаней (55,8 тыс. рублей), а RedMagic 10S Pro+ на 24 ГБ + 1 ТБ обойдётся в 7499 юаней (86 тыс. рублей).

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