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Марк Руфалло вернётся к роли Халка в «Человеке-пауке 4»

Марк Руфалло вернётся к роли Халка в «Человеке-пауке 4»
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Марк Руффало вновь сыграет Брюса Беннера в следующей части «Человека-паука» — об этом со ссылкой на свои источники сообщает Nexus Point News.

Пока неизвестно, смогут ли зрители увидеть альтернативную зелёную личность Халка или же Руффало появится только в человеческом облике. При этом отмечается, что роль не станет эпизодической — персонаж будет иметь важное значение в фильме.

«Человек-паук 4» выйдет в прокат 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через 1,5 месяца после премьеры блокбастера «Мстители: Судный день». Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

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