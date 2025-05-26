Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 8
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хейли Этвелл играла в боевой сцене «Миссии невыполнима 8» на девятом месяце беременности

Хейли Этвелл играла в боевой сцене «Миссии невыполнима 8» на девятом месяце беременности
Комментарии

Актриса Хейли Этвелл во время вечернего шоу рассказала, что снималась в одной из боевых сцен фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», находясь на девятом месяце беременности.

Этвелл отметила, что съёмочная команда беспокоилась за неё, но она решила, что сама должна исполнить трюки.

Они говорили: «Ты можешь присесть, а мы попросим дублёршу сделать всё за тебя», а я отвечала: «Нет, я слишком много работала, позвольте мне самой сделать это!». Так что я сама всё исполнила, и вот что вышло!

По итогам первого уикенда и предварительных показов «Миссия невыполнима 8» заработала более $ 190 млн. Фильм неофициально доберётся до кинотеатров России уже 31 мая.

Материалы по теме
«Миссия невыполнима 8» стартовала со $ 190 млн — это рекорд для серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android