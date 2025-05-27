Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финал второго сезона «Одних из нас» посмотрели 3,7 млн человек — это на 55% меньше первого

Финал второго сезона «Одних из нас» посмотрели 3,7 млн человек — это на 55% меньше первого
Аудио-версия:
Комментарии

Финал второго сезона сериала «Одни из нас» посмотрели 3,7 млн человек. Это сразу на 55% меньше аудитории финала первого сезона, который в 2023-м собрал вокруг себя 8,2 млн зрителей.

В эту статистику входят просмотры на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max. В самой компании отмечают, что падение аудитории во многом связано с Днём поминовения, который выпал на выход седьмого эпизода. Это значит, что просмотры серии могут вырасти в ближайшие дни и всё же достичь ожидаемых показателей.

В целом второй сезон привлёк примерно 37 млн зрителей — это общая аудитория проекта по всему миру. Сейчас авторы шоу уже работают над третьим сезоном проекта, который будет посвящён Эбби, главной антагонистке сериала. Продолжение выйдет не раньше второй половины 2027 года.

Материалы по теме
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android