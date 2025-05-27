Финал второго сезона «Одних из нас» посмотрели 3,7 млн человек — это на 55% меньше первого

Финал второго сезона сериала «Одни из нас» посмотрели 3,7 млн человек. Это сразу на 55% меньше аудитории финала первого сезона, который в 2023-м собрал вокруг себя 8,2 млн зрителей.

В эту статистику входят просмотры на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max. В самой компании отмечают, что падение аудитории во многом связано с Днём поминовения, который выпал на выход седьмого эпизода. Это значит, что просмотры серии могут вырасти в ближайшие дни и всё же достичь ожидаемых показателей.

В целом второй сезон привлёк примерно 37 млн зрителей — это общая аудитория проекта по всему миру. Сейчас авторы шоу уже работают над третьим сезоном проекта, который будет посвящён Эбби, главной антагонистке сериала. Продолжение выйдет не раньше второй половины 2027 года.