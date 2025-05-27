В Steam стартовал фестиваль «Зомби против вампиров» со скидками на сотни игр

27 мая в Steam начался фестиваль «Зомби против вампиров» — он посвящён играм про сверхъестественных кровососов и безмозглых зомби. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на фестивале «Зомби против вампиров» в Steam

Фестиваль «Зомби против вампиров» в Steam продлится до 2 июня включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.