Появились первые кадры мультсериала про Ваканду от Marvel

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры мультсериала «Очи Ваканды». По ним мало что можно понять — видно лишь некоторых персонажей, и то в отдалении.

Первые кадры шоу

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Мультсериал «Очи Ваканды» расскажет о древних воинах Ваканды, которые на протяжении столетий защищали самый ценный ресурс на Земле — вибраниум. Ради этого они устраняли врагов, желающих получить ресурс. Интересно, что среди героев будет и Железный кулак, который тоже защищал вибраниум.

Шоураннером выступил Тодд Харрис. Проект будет сочетать в себе мифологию Marvel, а также дух приключений Джеймса Бонда. Мультсериал начнёт выходить на Disney+ уже 6 августа.