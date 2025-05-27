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«Я заплакал»: Юрий Колокольников поделился эмоциями от получения работы

«Я заплакал»: Юрий Колокольников поделился эмоциями от получения работы
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Известный российский актёр Юрий Колокольников в интервью на шоу «Утро. ТНТ» рассказал, что он очень эмоционально реагирует, когда у него появляется новая работа.

По словам Колокольникова, для него ощущение, что на какое-то время появляется работа, очень ценно и эмоционально. В пример он привёл сериал «Белый лотос» от HBO и шоу «Мастер игры» от ТНТ, в котором у Юрия была роль ведущего.

Каждый раз, когда меня приглашают на работу… и когда меня пригласили на «Мастер игры», я тоже заплакал. В целом, осознание того, что у тебя будет работа на какое-то время — это всегда праздник. Я сейчас не шучу.

Работой с американской командой Колокольников остался доволен, а съёмочную группу во главе с Майком Уайтом считает гениальной.

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