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Гильермо дель Торо посоветовал Хидео Кодзиме не снимать кино, а продолжать делать игры

Гильермо дель Торо посоветовал Хидео Кодзиме не снимать кино, а продолжать делать игры
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Во время недавнего интервью геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о разговоре между ним и его другом, режиссёром Гильермо дель Торо. Последний посоветовал геймдизайнеру не заниматься кинопроизводством и продолжать делать игры.

По словам Гильермо, то, чем Кодзима занимается в своих играх, уже можно считать кинопроизводством высочайшего качества, поэтому уходить от игр в кино Хидео не обязательно.

Тебе не нужно снимать кино. То, что ты делаешь в играх, уже похоже на кино. Не увлекайся кинопроизводством и продолжай заниматься своим делом.

По словам Кодзимы, он всегда думает о своём будущем наперёд. К примеру, он осознаёт, что, когда выпустит свою следующую игру, шпионский боевик Physint, ему будет больше 65 лет, а далее остаётся только работать над кино.

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