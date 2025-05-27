Гильермо дель Торо посоветовал Хидео Кодзиме не снимать кино, а продолжать делать игры

Во время недавнего интервью геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о разговоре между ним и его другом, режиссёром Гильермо дель Торо. Последний посоветовал геймдизайнеру не заниматься кинопроизводством и продолжать делать игры.

По словам Гильермо, то, чем Кодзима занимается в своих играх, уже можно считать кинопроизводством высочайшего качества, поэтому уходить от игр в кино Хидео не обязательно.

Тебе не нужно снимать кино. То, что ты делаешь в играх, уже похоже на кино. Не увлекайся кинопроизводством и продолжай заниматься своим делом.

По словам Кодзимы, он всегда думает о своём будущем наперёд. К примеру, он осознаёт, что, когда выпустит свою следующую игру, шпионский боевик Physint, ему будет больше 65 лет, а далее остаётся только работать над кино.