Звезда «Падения дома Ашеров» сыграет в сериале «Квест Вижна»

По данным издания Deadline, актриса ТʼНиа Миллер, известная по «Падению дома Ашеров» и другим проектам, получила роль в сериале «Квест Вижна». Шоу полностью посвящено андроиду Вижну, образ которого вновь воплотит Пол Беттани.

В новом шоу будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. В финале «Ванда/Вижн» организация «М.Е.Ч.» воссоздала белого Вижна, который получил воспоминания героя и улетел в неизвестном направлении.

Над сериалом «Квест Вижна» работает создательница «Ванды/Вижна» Жаклин Шеффер. В нём, помимо Миллер, также появятся Альтрон и Раза, лейтенант террористической организации (он появился в «Железном человеке»).