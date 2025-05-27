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Режиссёр «Миссии невыполнима» Кристофер Маккуорри придумал сценарий для «Топ Гана 3»

Режиссёр «Миссии невыполнима» Кристофер Маккуорри придумал сценарий для «Топ Гана 3»
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Во время недавнего интервью Кристофер Маккуорри, снявший несколько фильмов франшизы «Миссия невыполнима», рассказал, что у него есть идеи для триквела «Топ Гана». Постановщик начал писать сценарий ленты и отметил, что «дело в шляпе».

У «Топ Гана 3» пока нет даже примерной даты выхода — сценарий ленты сейчас вместе с Кристофером пишет Эрен Крюгер, соавтор «Мэверика». Известно, что в продолжении вернётся основной состав сиквела, включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла.

Ближайшей картиной с Томом Крузом стала «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — премьера боевика состоялась 23 мая во всех кинотеатрах мира.

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