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Джон Красински и Стив Карелл убедили Донала Глисона сняться в продолжении «Офиса»

Джон Красински и Стив Карелл убедили Донала Глисона сняться в продолжении «Офиса»
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Актёр Донал Глисон в интервью рассказал, что звёзды культового сериала «Офис» Джон Красински и Стив Карелл убедили его сняться в спин-оффе проекта под названием «Газета».

По словам Глисона, коллеги дали ему ценный совет и он к нему прислушался.

Если речь идёт о Греге Дэниелсе, тебе даже не нужно думать о решении, потому что работать с ним — это удовольствие, которое выпадает немногим.

Сюжет шоу будет развиваться в той же вселенной, но с другим актёрским составом и персонажами. Главные роли исполнят Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»).

За произведение отвечают Грег Дэниелс и Майкл Корман, работавшие над оригинальным сериалом.

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