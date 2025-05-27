Исполнителю главной роли в сериале «Великолепный век» назначили тюремный срок

По данным издания Anadolu, актёра Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век», ожидает тюремный срок.

Халита накажут за дачу ложных показаний по делу о протестах в парке Гези в 2013 году. Сначала суд вынес актёру приговор в виде 2 лет и 3 месяцев заключения, но потом смягчил наказание до 1 года 10 месяцев и 15 дней содержания в тюрьме.

Сам Эргенч отказался признавать свою вину и попросил у суда оправдать его. В ответ на это в суде актёру сказали, что в случае, если он не согласен с вынесенным приговором, он может обжаловать его.

Помимо «Великолепного века», Халит снимался в сериале «Моя Родина — это ты», драме «Тысяча и одна ночь» и других проектах.