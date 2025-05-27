Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исполнителю главной роли в сериале «Великолепный век» назначили тюремный срок

Исполнителю главной роли в сериале «Великолепный век» назначили тюремный срок
Комментарии

По данным издания Anadolu, актёра Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век», ожидает тюремный срок.

Халита накажут за дачу ложных показаний по делу о протестах в парке Гези в 2013 году. Сначала суд вынес актёру приговор в виде 2 лет и 3 месяцев заключения, но потом смягчил наказание до 1 года 10 месяцев и 15 дней содержания в тюрьме.

Сам Эргенч отказался признавать свою вину и попросил у суда оправдать его. В ответ на это в суде актёру сказали, что в случае, если он не согласен с вынесенным приговором, он может обжаловать его.

Помимо «Великолепного века», Халит снимался в сериале «Моя Родина — это ты», драме «Тысяча и одна ночь» и других проектах.

Материалы по теме
Всё, что известно о третьем сезоне «Одних из нас»
Всё, что известно о третьем сезоне «Одних из нас»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android