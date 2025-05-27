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Сольный фильм про Леса Гроссмана из «Солдат неудачи» всё же может выйти

Сольный фильм про Леса Гроссмана из «Солдат неудачи» всё же может выйти
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В свежем интервью режиссёр Кристофер Маккуорри рассказал, что не забыл про сольный фильм, посвящённый Лесу Гроссману из «Солдат неудачи». Напомним, в ленте герой выступил антагонистом, а сыграл его Том Круз.

По словам Маккуорри, Круз серьёзно настроен сняться в ленте и вновь примерить на себя образ Гроссмана.

Разговоры, которые мы вели о Лесе Гроссмане, чертовски забавны. Мы с Крузом говорим об этом, у нас очень серьёзные намерения касательно этой темы. В конечном счёте всё сводится к тому, что представляет собой этот персонаж.

Постановщик также сказал, что они с Крузом использовали потенциальный фильм о Лесе Гроссмане как отдушину после съёмок «Судного дня» и часто обсуждали этого персонажа за обедом.

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