Боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне в России

С сегодняшнего дня боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом стал доступен в онлайн-кинотеатрах России, включая «Иви», Okko и «Кинопоиск».

Сюжет ленты повествует о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.

Над сценарием «Мастера» работал Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». В картине также снялись Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Чиди Аджуфо («Джентльмены»).