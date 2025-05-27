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Стартовали съёмки комедии «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным

Стартовали съёмки комедии «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным
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Компании «Киноцех» и Welcom Media объявили о старте съёмок фильма «Родительский дом». Производство семейной комедии займёт несколько месяцев, после чего она выйдет в кинотеатрах России.

Лента расскажет историю стюардессы Даши, которая приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Но там её ждёт сюрприз – вместо спокойной сделки произойдут забавные неурядицы, встретятся весёлые соседи и упрямый, но обаятельный сыровар Миша. Сначала они только спорят: Миша недоволен городскими замашками Даши, а она – его упрямством. Но когда Даша соглашается помочь с деревенским спектаклем, а Миша – с ремонтом дома, их противостояние превращается в череду смешных и трогательных ситуаций.

Главные роли в фильме сыграют Полина Максимова («Оффлайн») и Роман Курцын («Бременские музыканты»). Режиссёрами выступят Макс Максимов и Анна Герт.

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