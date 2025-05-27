«Ачивка» раскрыла детали выхода Nintendo Switch 2 в России

Компания «Ачивка», которая занимается поставками игр и консолей в розничные магазины России, объявила детали выхода Nintendo Switch 2 в России.

Продажи стартуют уже 10 июня , спустя пять дней после мировой премьеры, а для покупки будет доступен только комплект консоли с Mario Kart World — стоимость бандла составит 66 999 рублей . В этот же день в продаже появятся несколько игр — Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy.

Примерно через неделю после этого, с 16 по 20 июня , в продаже появится стандартный комплект Nintendo Switch 2, остальные игры стартовой линейки и аксессуары — чехлы, рули, держатель Joy-Con и тому подобное.

Как отмечает «Ачивка», на все консоли компании распространяется гарантия в один год — ей можно воспользоваться или через магазин, или напрямую через «Ачивку».

Вдобавок «Ачивка» откроет свой магазин на «Авито» — он появится 10 июня.