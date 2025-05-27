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Суд над авторами «Мира танков» отложили до 3 июня

Суд над авторами «Мира танков» отложили до 3 июня
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24 апреля стало известно об аресте активов компании «Леста», издателя «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России. Компанию обвиняют в сотрудничестве с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создании экстремистского объединения.

27 мая должно было состояться рассмотрение административного иска о признании экстремистской организацией компании «Леста». Однако в последний момент суд перенесли на неделю — теперь заседание состоится 3 июня.

Суд принял решение об отложении рассмотрения иска Генпрокуратуры РФ на 3 июня 2025 года.

Спустя месяц активы «Лесты» всё ещё находятся под арестом Генпрокуратуры. Ранее ситуацию прокомментировал глава компании Малик Хатажаев.

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