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Стартовал третий сезон сериала «Два холма» — вышли три эпизода

Стартовал третий сезон сериала «Два холма» — вышли три эпизода
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27 мая состоялась премьера третьего сезона сериала «Два холма». Утопическое шоу вернулось сразу с тремя эпизодами, которые уже доступны в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

События третьего сезона разворачиваются спустя полгода после финала второго сезона. Приматы и подруги зимуют в московском метро под руководством Барона — в это же время появляется бывший начальник Деда, который едет в Москву для написания новой нейросети.

К своим ролям в продолжении вернулись Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Андрей Скороход и другие актёры. Режиссёром третьего сезона выступил Сергей Малюгов.

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