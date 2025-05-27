Вышел трейлер комедии «Мой папа — медведь»: премьера 31 июля

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дебютный трейлер фильма «Мой папа — медведь». Семейная комедия выйдет в кинотеатрах России уже 31 июля.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Фильм расскажет о 12-летней девочке Маше и её отце Мише. После трагических событий папа с дочкой вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы.

Главные роли в ленте сыграли Борис Дергачёв («Тайный Санта») и Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»). Режиссёром выступил Максим Максимов («Не одна дома»).