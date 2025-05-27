Чебубу уберут из фильма «Другие приключения Шурика» из-за Чебурашки

Утром 27 мая телеканал ТНТ анонсировал своей следующей новогодний телефильм — «Чебубу и другие приключения Шурика». Проект выйдет на ТВ уже 31 декабря 2025 года и расскажет современную интерпретацию истории Шурика из советских фильмов, а одним из героев выступит похожий на Чебурашку персонаж.

Спустя несколько часов глава телеканала Тина Канделаки опубликовала запись в своём телеграм-канале, где рассказала о переименовании ленты в «Другие приключения Шурика». Судя по всему, авторы отказались от героя Чебубу по просьбе «Союзмультфильма». Сейчас студия работает над продолжением семейного фильма «Чебурашка», который выйдет примерно в то же время.

Дорогие коллеги из «Союзмультфильма», у нас с вами важная совместная работа – «Простоквашино». Вы наши партнёры, вы наши друзья, ваше мнение для нас очень важно. Поэтому, конечно же, никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждём. Мы приняли тут же решение убрать Чебубу из нашего новогоднего фильма. И я уверена, что у нашей творческой команды ещё достаточно времени, ресурсов, сил и потенциала, чтобы полностью переделать этого персонажа. А ещё лучше просто вырезать из фильма. Поэтому мы вырезаем из новогоднего фильма Чебубу. И да здравствует Чебурашка, которого все вместе дружно ждём!

Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года. Сюжет ленты расскажет о том, как Чебурашка вместе с Гришей и Соней теряется в лесу, а на их поиски отправляются взрослые.