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Бедные смеются, богатые плачут: 2 сезон 10 серия — где смотреть онлайн

Вышел 10-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
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27 мая состоялась премьера 10-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Миша подменяет Катю на работе, чтобы та не лишилась премии. Настя дружится с Жанной, что злит Ирину. Сергей узнаёт причину конфликта между сёстрами. Тем временем Владимир подозревает Раису в измене, а Кротова делает выбор между Васиным и Шиловым.

Вместе с появлением 10-й серии продолжается вторая половина шоу. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00 мск. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.

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