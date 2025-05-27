Вышел 10-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

27 мая состоялась премьера 10-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Миша подменяет Катю на работе, чтобы та не лишилась премии. Настя дружится с Жанной, что злит Ирину. Сергей узнаёт причину конфликта между сёстрами. Тем временем Владимир подозревает Раису в измене, а Кротова делает выбор между Васиным и Шиловым.

Вместе с появлением 10-й серии продолжается вторая половина шоу. Всего во второй сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они выходят с понедельника по четверг в 21:00 мск. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.