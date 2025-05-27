Темнокожую актрису рассматривают на роль Гермионы в сериале «Гарри Поттер» — СМИ

Роль Гермионы Грейнджер в сериале «Гарри Поттер» от HBO может сыграть темнокожая британская актриса Франческа Амевуда-Риверс. Об этом сообщают СМИ, официально информация пока не подтверждена.

26-летняя Амевуда-Риверс известна благодаря роли в пьесе «Ромео и Джульетта», в которой выступала на театральной сцене с Томом Холландом.

В Сети полагают, что девушку взяли на роль для того, чтобы Паапа Эссьеду меньше выделялся среди других актёров — напомним, темнокожему британцу досталась роль Северуса Снегга. Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, ранее в интервью говорила, что не упоминала цвет кожи Гермионы.