«Выход 8», «Альфа» и другие: 12 фильмов с Каннского кинофестиваля покажут в кино в России
Российские кинокомпании приобрели права на 12 фильмов-участников Каннского кинофестиваля 2025 года. Их официально покажут в отечественных кинотеатрах — первые премьеры состоятся уже в июле.
Среди них оказались экранизация хоррор-игры Exit 8, французский фильм-открытие Канн «Уехать однажды», комедийный триллер «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, а также мультфильм о писателе Марселе Паньоле.
Список фильмов Каннского кинофестиваля — 2025, которые выйдут в России:
- хоррор «Хищные твари» (10 июля);
- драма «Уехать однажды» (лето);
- хоррор «Выход 8» (4 сентября);
- драмеди «Сентиментальная ценность» (осень);
- комедия-триллер «Умри, моя любовь» (осень);
- мультфильм «Великолепная жизнь Марселя Паньоля» (13 декабря);
- драма «Альфа» (неизвестно);
- криминальный триллер «Пришествие будущего» (неизвестно);
- криминальная драма «Частная жизнь» (неизвестно);
- комедия «Все её бывшие» (неизвестно);
- триллер «Тайный агент» (неизвестно);
- драма «Звук падения» (неизвестно).
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