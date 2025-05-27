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Какие фильмы с Каннского кинофестиваля 2025 покажут в России — Хищные твари, Выход 8, Альфа и другие

«Выход 8», «Альфа» и другие: 12 фильмов с Каннского кинофестиваля покажут в кино в России
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Российские кинокомпании приобрели права на 12 фильмов-участников Каннского кинофестиваля 2025 года. Их официально покажут в отечественных кинотеатрах — первые премьеры состоятся уже в июле.

Среди них оказались экранизация хоррор-игры Exit 8, французский фильм-открытие Канн «Уехать однажды», комедийный триллер «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, а также мультфильм о писателе Марселе Паньоле.

Список фильмов Каннского кинофестиваля — 2025, которые выйдут в России:

  • хоррор «Хищные твари» (10 июля);
  • драма «Уехать однажды» (лето);
  • хоррор «Выход 8» (4 сентября);
  • драмеди «Сентиментальная ценность» (осень);
  • комедия-триллер «Умри, моя любовь» (осень);
  • мультфильм «Великолепная жизнь Марселя Паньоля» (13 декабря);
  • драма «Альфа» (неизвестно);
  • криминальный триллер «Пришествие будущего» (неизвестно);
  • криминальная драма «Частная жизнь» (неизвестно);
  • комедия «Все её бывшие» (неизвестно);
  • триллер «Тайный агент» (неизвестно);
  • драма «Звук падения» (неизвестно).
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