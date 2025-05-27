Rematch не повторит судьбу EA Sports FC: в игре не будет лутбоксов и pay-to-win

Разработчики футбольного симулятора Rematch, известные по игре Sifu, сообщили о решении отказаться от карточек игроков и других механик, которые позволят донату влиять на геймплей.

В игре будет присутствовать только боевой пропуск (бесплатная и премиальная версия), который откроет доступ к косметическим предметам и внутриигровой валюте. Усилить свою команду за деньги в Rematch не получится. При этом игроки, полностью закрывшие премиальный Battle Pass, в следующий раз смогут купить его бесплатно.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня. Мы уже поучаствовали в бета-тесте и поделились своими впечатлениями об игре в отдельном материале.