Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rematch не повторит судьбу EA Sports FC: в игре не будет лутбоксов и pay-to-win

Rematch не повторит судьбу EA Sports FC: в игре не будет лутбоксов и pay-to-win
Комментарии

Разработчики футбольного симулятора Rematch, известные по игре Sifu, сообщили о решении отказаться от карточек игроков и других механик, которые позволят донату влиять на геймплей.

В игре будет присутствовать только боевой пропуск (бесплатная и премиальная версия), который откроет доступ к косметическим предметам и внутриигровой валюте. Усилить свою команду за деньги в Rematch не получится. При этом игроки, полностью закрывшие премиальный Battle Pass, в следующий раз смогут купить его бесплатно.

Полноценный релиз Rematch состоится 19 июня. Мы уже поучаствовали в бета-тесте и поделились своими впечатлениями об игре в отдельном материале.

Материалы по теме
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android