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Вышел трейлер вестерна «Широкий Запад» с Александром Невским — премьера в 2025 году

Вышел трейлер вестерна «Широкий Запад» с Александром Невским — премьера в 2025 году
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Известный российский актёр, режиссёр, продюсер и герой обзоров BadComedian Александр Невский представил трейлер своего нового фильма The Wide West («Широкий Запад»).

Режиссёром ленты выступил Джо Корнет, ранее снявший другие вестерны Невского — «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». Главные роли вместе с самим Невским исполнили Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»).

Видео доступно на YouTube-канале «Александр Невский». Права на видео принадлежат Hollywood Storm.

События фильма развернутся в 1907 году. Японские сумоисты путешествуют по Америке в надежде встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. Вскоре из‑за поломки железнодорожных путей они застревают в небольшом городке с ковбоями.

Премьера картины The Wide West состоится в 2025 году.

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