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«Эти выходные войдут в историю»: Том Круз поблагодарил всех за «Миссию невыполнима 8»

«Эти выходные войдут в историю»: Том Круз поблагодарил всех за «Миссию невыполнима 8»
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Продюсер и исполнитель главной роли в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Том Круз опубликовал обращение с благодарностями всем, кто был причастен к проекту.

Эти выходные войдут в историю! Поздравляю и благодарю каждого режиссёра, каждого художника, каждого члена съёмочной группы и всех, кто работает в студиях. Каждому кинотеатру и каждому сотруднику, который помогает доносить эти истории до зрителей, — спасибо.

Круз также отдельно поблагодарил Paramount Pictures и Skydance за долгие годы поддержки франшизы. А затем отдельно обратился к зрителям:

И больше всего — СПАСИБО зрителям по всему миру, ради которых мы всё это делаем и которых мы с радостью развлекаем.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» стала восьмым и последним фильмом серии. В России ленту начнут показывать неофициально с 31 мая.

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