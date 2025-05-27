Финальный трейлер перед релизом Elden Ring: Nightreign — игры выходит 30 мая

Студия FromSoftware выпустила финальный ролик к выходу кооперативной игры Elden Ring: Nightreign по культовой вселенной. Видео доступно на YouTube-канале разработчиков.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Elden Ring Nightreign — кооперативная игра на трёх человек с элементами роглайка. Геймерам нужно будет сражаться с врагами и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.

Релиз Elden Ring: Nightreign состоится 30 мая на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox.