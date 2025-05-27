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Для сериала «Гарри Поттер» нашли актёров на роли Гарри, Рона и Гермионы

Канал HBO официально представил трёх детей-актёров, которые сыграют главные роли в новом сериале «Гарри Поттер».

Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Всего пробы прошли более 30 тысяч юных актёров.

Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трёх уникальных актёров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране. Мы также хотим поблагодарить десятки тысяч детей, которые проходили кастинг. Это настоящее удовольствие — открыть для себя столько молодых талантов.

Сравнение персонажей в фильмах и сериале

Гарри Поттер

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Гермиона Грейнджер

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Рон Уизли

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Ранее HBO раскрыла имена актёров, которые сыграют взрослых персонажей в новом «Гарри Поттере». В каст вошли Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.