Для сериала «Гарри Поттер» нашли актёров на роли Гарри, Рона и Гермионы
Канал HBO официально представил трёх детей-актёров, которые сыграют главные роли в новом сериале «Гарри Поттер».
Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Всего пробы прошли более 30 тысяч юных актёров.
Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трёх уникальных актёров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране. Мы также хотим поблагодарить десятки тысяч детей, которые проходили кастинг. Это настоящее удовольствие — открыть для себя столько молодых талантов.
Сравнение персонажей в фильмах и сериале
Гарри Поттер
Фото: WB / HBO / Чемпионат
Гермиона Грейнджер
Фото: WB / HBO / Чемпионат
Рон Уизли
Фото: WB / HBO / Чемпионат
Ранее HBO раскрыла имена актёров, которые сыграют взрослых персонажей в новом «Гарри Поттере». В каст вошли Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.
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