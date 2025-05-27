Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для сериала «Гарри Поттер» нашли актёров на роли Гарри, Рона и Гермионы

Для сериала «Гарри Поттер» нашли актёров на роли Гарри, Рона и Гермионы
Аудио-версия:
Комментарии

Канал HBO официально представил трёх детей-актёров, которые сыграют главные роли в новом сериале «Гарри Поттер».

Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Всего пробы прошли более 30 тысяч юных актёров.

Мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трёх уникальных актёров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране. Мы также хотим поблагодарить десятки тысяч детей, которые проходили кастинг. Это настоящее удовольствие — открыть для себя столько молодых талантов.

Сравнение персонажей в фильмах и сериале

Гарри Поттер

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Гермиона Грейнджер

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Рон Уизли

Фото: WB / HBO / Чемпионат

Ранее HBO раскрыла имена актёров, которые сыграют взрослых персонажей в новом «Гарри Поттере». В каст вошли Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.

Материалы по теме
Фото
Стало известно, кто сыграет Снейпа, Хагрида и других героев в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android