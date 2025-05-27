Вышел трейлер аниме по «Тому и Джерри» — серии будут бесплатно выходить на YouTube

Компания Warner Bros. выпустила трейлер Tom & Jerry Gokko — аниме-версии культового мультсериала «Том и Джерри» о коте, который пытается поймать мышь.

Новые версии шоу не будут содержать в себе жестокие сцены, а сами персонажи будут вести себя дружелюбнее, чем в оригинальном мультсериале.

Видео доступно на YouTube-канале WB Kids. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Изначально Tom & Jerry Gokko выходил эксклюзивно для Японии, премьера состоялась в 2022 году — на «Шикимори» сериал получил оценку 6,33 из 10. Теперь же Warner Bros. планирует выкладывать серии в открытый доступ на YouTube-канал.