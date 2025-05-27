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Роналдиньо стал амбассадором новой футбольной игры Rematch

Роналдиньо стал амбассадором новой футбольной игры Rematch
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Легенда бразильского и мирового спорта Роналдиньо посетил офис разработчиков футбольного симулятора Rematch.

Авторы игры выпустили видео, в котором новый амбассадор опробовал Rematch и поделился своими впечатлениями от нового футсима.

Этот визит стал особенным моментом для всей студии — шансом встретиться с одним из героев своего детства и показать ему игру, которую он помог вдохновить.

Видео доступно на YouTube-канале Sloclap. Права на видео принадлежат Sloclap.

Ранее создатели Rematch сообщили, что в игре не будет лутбоксов и механик, которые помогут побеждать с помощью доната — только боевой пропуск с косметическими предметами.

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