Финальный трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки» — премьера 20 июня

В преддверии скорого выхода нового мультфильма «Элио» анимационная студия Pixar представила финальный трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Премьера анимационной картины в мировом прокате состоится 20 июня.