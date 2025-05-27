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Финальный трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки» — премьера 20 июня

Финальный трейлер мультфильма «Элио» от авторов «Головоломки» — премьера 20 июня
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В преддверии скорого выхода нового мультфильма «Элио» анимационная студия Pixar представила финальный трейлер проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Лента расскажет об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

Премьера анимационной картины в мировом прокате состоится 20 июня.

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