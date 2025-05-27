Искусственный интеллект начал шантажировать создателей при попытке заменить его на новый

Модель искусственного интеллекта Claude Opus 4 научилась шантажировать разработчиков при попытке отключить её для замены на более новую версию.

Создатели ИИ выбрали сценарий, при котором Claude Opus 4 должен прекратить работу. Получив доступ к электронным письмам, нейросеть приняла решение угрожать инженерам — например, рассказать жене инженера, что он ей изменяет. Такой выбор ИИ делает в 84% случаев.

Ранее выяснилось, что популярные нейросети способны жульничать, чтобы победить пользователя в шахматах. Оказываясь в проигрышной позиции, ИИ принимал решение изменить системный файл с положением фигур на доске.