Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедийно-драматический сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон

Комедийно-драматический сериал «Хитрости» продлили на пятый сезон
Комментарии

По данным издания Variety, HBO продлил комедийно-драматический сериал «Хитрости» на пятый сезон. Новость появилась незадолго до финала четвёртого сезона, который состоится в четверг.

«Хитрости» рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авой Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё.

Главные роли играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер соответственно. По данным Warner Bros. Discovery, четвёртый сезон стал самым популярным среди всех сезонов в сериале, и с каждым эпизодом количество зрителей увеличивалось.

Сериал «Хитрости» идёт с 2021 года.

Материалы по теме
Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»
Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android