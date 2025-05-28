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Скандальный актёр Кевин Спейси снял свой экшен-триллер со звёздным актёрским составом

Скандальный актёр Кевин Спейси снял свой экшен-триллер со звёздным актёрским составом
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Издание Variety сообщило, что актёр Кевин Спейси снял экшен-триллер о сверхъестественном под названием Holiguards.

Согласно описанию, действие ленты происходит в мире недалёкого будущего, раздираемом на части скрытыми сверхъестественными силами, где две древние воинственные фракции — Холигуарды и Статигуарды — ведут тайную войну за контроль над судьбой человечества. В разгар этого конфликта молодая женщина узнаёт, что она дочь двух соперничающих лидеров и может положить конец конфликту.

Интересно, что сам Спейси снялся в собственной ленте в одной из главных ролей. Каст ленты, помимо самого Кевина, получился звёздный: Дольф Лундгрен, Тайриз Гибсон, Брианна Хильдебран и Эрик Робертс.

Съёмки завершились в 2024 году. Дату выхода пока не говорят.

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