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Стиль и строгость — появились новые постеры «Финикийской схемы» Уэса Андерсона

Стиль и строгость — появились новые постеры «Финикийской схемы» Уэса Андерсона
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Появились свежие постеры нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». На них изображены главные герои ленты в строгом, узнаваемом стиле лент режиссёра.

Свежие постеры картины

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

Фото: Focus Features

По сюжету на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в ленте исполнили Бенисио дель Торо, сыграли Майкл Сера, Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч, Джеффри Райт, Риз Ахмед, Брайан Крэнстон и другие.

В зарубежный прокат «Финикийская схема» выйдет 6 июня.

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