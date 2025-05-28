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Marvel и DC анонсировали первый за 20 лет совместный комикс — он про Бэтмена и Дэдпула

Marvel и DC анонсировали первый за 20 лет совместный комикс — он про Бэтмена и Дэдпула
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Entertainment Weekly сообщило об анонсе первого за 20 с лишним лет комикса-кроссовера Marvel и DC. Его посвятят тому, как Дэдпул отправится в Готэм, но на его пути встанет защитник города, Бэтмен.

Согласно официальному описанию, в дополнение к основному выпуску будет серия «дополнительных приключений» с «захватывающими столкновениями персонажей Marvel и DC». Однако подробности о том, что это значит, будут раскрыты позднее.

Фрагмент комикса

Фото: DC

Комикс выпустят в двух версиях: для Marvel (он выйдет в сентябре), которым занимаются писатель Зеб Уэллс и художник Грег Капулло, и для DC (он выйдет в ноябре) — над ним трудятся Грант Моррисон и Дэн Мора.

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