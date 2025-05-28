Эксперт рассказал, как надо действовать в случае потери смартфона

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал россиянам порядок действий в случае потери смартфона. Самое главное в этой ситуации — действовать оперативно, чтобы были шансы вернуть устройство и предотвратить несанкционированный доступ к персональной информации.

На первом этапе рекомендуется исключить простую потерю. Кузьменко советует позвонить на свой номер — телефон может находиться поблизости. Если вы убедились, что ваш гаджет утерян, нужно быстро начать действовать.

Первое, что необходимо понять: время — ваш самый коварный враг. Чем раньше вы начнёте действовать, тем больше шансов обнаружить пропажу или защитить свои данные. Вместо того чтобы судорожно вспоминать, где вы в последний раз видели свой телефон, нужно сосредоточиться на чётком плане действий, который поможет минимизировать ущерб и увеличить шансы на благополучный исход.

Следующий шаг — блокировка SIM-карты. Это предотвратит возможность совершения звонков, отправки сообщений и получения кодов двухфакторной аутентификации с утерянного номера. Также крайне важно сменить пароли от ключевых сервисов, включая электронную почту, банковские приложения и социальные сети.