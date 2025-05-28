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Второй сезон «Уэнсдей» удивит фанатов необычными решениями создателей

Второй сезон «Уэнсдей» удивит фанатов необычными решениями создателей
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В интервью Entertainment Weekly создатели сериала «Уэнсдей» Майлз Миллар и Альфред Гоф рассказали, что во втором сезоне хотят удивить зрителей, потому что они ждали продолжение любимого шоу слишком долго.

По словам Гофа и Миллара, они хотели «расширить рамки привычного» и показать нечто новое.

Мы действительно поставили перед собой цель выйти за рамки привычного и расширить границы того, на что способен сериал, а также посмотреть, куда могут пойти наши персонажи.

Также создатели отметили, что постарались сделать во втором сезоне больше акцента на хоррор-элементах, но не переусердствовать с ними.

Свежий кадр второго сезона

Фото: Entertainment Weekly

Продолжение «Уэнсдей» будет разделено на две части: первые эпизоды выйдут 6 августа, вторые — 3 сентября. Второй сезон мистического шоу продолжит историю Уэнсдей, одной из дочерей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор».

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