В России стартовали продажи смартфона Honor 400 Lite в тонком корпусе

Китайская компания Honor выпустила свой новый смартфон Honor 400 Lite в России. Устройство уже доступно в российских магазинах по цене в 32 990 рублей, в ближайшее время гаджет доступен по сниженной стоимости в 26 990 рублей.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7025 Ultra с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5230 мАч, поддерживающей быструю зарядку.

Новинка получила основную камеру на 108 Мп и фронтальный датчик на 16 Мп. Из других особенностей — защита от влаги и пыли по стандарту IP65, экранный сканер отпечатков пальцев, а также поддержка NFC.