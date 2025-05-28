Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Групповой этап. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России стартовали продажи смартфона Honor 400 Lite в тонком корпусе

В России стартовали продажи смартфона Honor 400 Lite в тонком корпусе
Комментарии

Китайская компания Honor выпустила свой новый смартфон Honor 400 Lite в России. Устройство уже доступно в российских магазинах по цене в 32 990 рублей, в ближайшее время гаджет доступен по сниженной стоимости в 26 990 рублей.

Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7025 Ultra с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5230 мАч, поддерживающей быструю зарядку.

Новинка получила основную камеру на 108 Мп и фронтальный датчик на 16 Мп. Из других особенностей — защита от влаги и пыли по стандарту IP65, экранный сканер отпечатков пальцев, а также поддержка NFC.

Материалы по теме
Представлен RedMagic 10S Pro — смартфон за 55 тыс. рублей, умеющий запускать игры из Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android