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Комедийный сериал «Второй брак» с Антоном Богдановым стартует 16 июня

Комедийный сериал «Второй брак» с Антоном Богдановым стартует 16 июня
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Телеканал ТНТ назвал дату выхода сериала «Второй брак». Шоу дебютирует в эфире канала 16 июня в 20:00 мск.

По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Потому что это — второй брак, и он про любовь.

Постер сериала

Фото: ТНТ

Режиссёром нового проекта от компании «3 студия» выступила Раиля Каримова («Как Деревянко Ломоносова играл»). Главные роли сыграли Юлия Топольницкая и Антон Богданов. Компанию им составили Артём Шевченко, Анна Глаубэ, Артемий Мильграм, Ирина Соколова, Аскар Нигамедзянов и другие.

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