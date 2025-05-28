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Демо футсима UFL выйдет на ПК в июне на фестивале «Играм быть»

Демо футсима UFL выйдет на ПК в июне на фестивале «Играм быть»
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Студия Strikerz раскрыла планы о ПК-релизе футбольного симулятора UFL. Уже 9 июня в проект можно будет сыграть во время проведения фестиваля «Играм быть» в Steam.

Так, пользователи смогут оценить новинку с 9 по 16 июня — геймерам будут доступны полноценные сетевые матчи с другими игроками. После проведения пяти встреч участникам фестиваля подарят специальный внутриигровой значок — он будет доступен уже после полноценного релиза UFL на ПК. Даты релиза у проекта пока нет.

UFL — футбольный симулятор, который разрабатывает студия Strikerz с сотрудниками из стран СНГ. Одним из инвесторов игры выступил Криштиану Роналду, который вложил в футсим около $ 40 млн. Это сетевая игра, в которой геймеры могут собрать свой состав мечты в аналоге режима Ultimate Team из EA Sports FC. Проект вышел в конце 2024 года на PS5 и Xbox Series.

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