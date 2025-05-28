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Marvel потеряет на «Громовержцах» около $ 100 млн — СМИ

Marvel потеряет на «Громовержцах» около $ 100 млн — СМИ
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Спустя четыре недели проката сборы фильма «Громовержцы» достигли отметки в $ 355 млн. При уверенном старте новая картина Marvel очень быстро потеряла темп и может не добраться даже до провальных показателей «Капитана Америка: Новый мир», собравшего в начале года около $ 400 млн.

Как подсчитали инсайдеры, для окупаемости «Громовержцам» необходимо собрать не менее $ 500 млн — из-за общего бюджета в $ 280 млн и процента кинотеатрам. Судя по темпам, кинокомикс уже не сможет добраться до этой отметки, из-за чего Marvel потеряет примерно $ 100 млн на картине.

Стоит отметить, что студия всё ещё может отбить бюджет ленты после выхода на стримингах и показах на ТВ. Аналитики считают, что слабые сборы «Громовержцев» сигнализируют о спаде интереса зрителей к супергеройским фильмам, однако окончательные выводы они готовы сделать только после релиза «Фантастической четвёрки», которую начнут показывать 25 июля.

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