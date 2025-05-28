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Вышел финальный трейлер «Балерины» по «Джону Уику» на русском языке

Вышел финальный трейлер «Балерины» по «Джону Уику» на русском языке
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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала финальный трейлер «Балерины» по «Джону Уику» на русском языке. В ролике можно оценить профессиональный дубляж на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Изначально «Балерина» должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появится и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 5 июня.

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