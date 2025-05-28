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«Они замечательные»: Джоан Роулинг — о главных актёрах в сериале «Гарри Поттер»

«Они замечательные»: Джоан Роулинг — о главных актёрах в сериале «Гарри Поттер»
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27 мая компания HBO представила исполнителей главных ролей для будущего сериала «Гарри Поттер». Спустя долгие месяцы поисков стали известны имена будущих звёзд Голливуда — Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Кастинг актёров уже прокомментировала Джоан Роулинг, создательница франшизы. Писательница заявила, что все трое ей очень понравились — выбор HBO ей пришёлся по душе.

Все трое замечательные. Я не могу быть счастливее.

Фото: X (ранее Twitter)

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг выступит консультантом и продюсером шоу.

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