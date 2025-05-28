«Пункт назначения: Кровные узы» стал самым кассовым фильмом в серии

28 мая сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 186,8 млн. Картина официально стала самым кассовым произведением в серии всего за 12 дней после премьеры.

Ранее лучший результат удерживала четвёртая часть, вышедшая в 2009 году. После этого пятый фильм несколько просел по сборам, из-за чего Warner Bros. взяла длительный перерыв во франшизе.

Сборы фильмов «Пункт назначения» без учёта инфляции

«Пункт назначения» (2000) — $ 112 млн

«Пункт назначения 2» (2003) — $ 90 млн

«Пункт назначения 3» (2006) — $ 118 млн

«Пункт назначения 4» (2009) — $ 186,1 млн

«Пункт назначения 5» (2011) — $ 157 млн

«Пункт назначения: Узы крови» (2025) — $ 186,8 млн

«Пункт назначения: Кровные узы» также показывают в России — неофициальными способами.