«Пункт назначения: Кровные узы» стал самым кассовым фильмом в серии
28 мая сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 186,8 млн. Картина официально стала самым кассовым произведением в серии всего за 12 дней после премьеры.
Ранее лучший результат удерживала четвёртая часть, вышедшая в 2009 году. После этого пятый фильм несколько просел по сборам, из-за чего Warner Bros. взяла длительный перерыв во франшизе.
Сборы фильмов «Пункт назначения» без учёта инфляции
- «Пункт назначения» (2000) — $ 112 млн
- «Пункт назначения 2» (2003) — $ 90 млн
- «Пункт назначения 3» (2006) — $ 118 млн
- «Пункт назначения 4» (2009) — $ 186,1 млн
- «Пункт назначения 5» (2011) — $ 157 млн
- «Пункт назначения: Узы крови» (2025) — $ 186,8 млн
«Пункт назначения: Кровные узы» также показывают в России — неофициальными способами.
Материалы по теме
Комментарии