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«Пункт назначения: Кровные узы» стал самым кассовым фильмом в серии

«Пункт назначения: Кровные узы» стал самым кассовым фильмом в серии
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28 мая сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 186,8 млн. Картина официально стала самым кассовым произведением в серии всего за 12 дней после премьеры.

Ранее лучший результат удерживала четвёртая часть, вышедшая в 2009 году. После этого пятый фильм несколько просел по сборам, из-за чего Warner Bros. взяла длительный перерыв во франшизе.

Сборы фильмов «Пункт назначения» без учёта инфляции

  • «Пункт назначения» (2000) — $ 112 млн
  • «Пункт назначения 2» (2003) — $ 90 млн
  • «Пункт назначения 3» (2006) — $ 118 млн
  • «Пункт назначения 4» (2009) — $ 186,1 млн
  • «Пункт назначения 5» (2011) — $ 157 млн
  • «Пункт назначения: Узы крови» (2025) — $ 186,8 млн

«Пункт назначения: Кровные узы» также показывают в России — неофициальными способами.

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