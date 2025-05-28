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Apple выпустит приложение для игр уже в начале июня — СМИ

Apple выпустит приложение для игр уже в начале июня — СМИ
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Издание Bloomberg поделилось ближайшими планами Apple в игровом направлении. Так, на ближайшей конференции WWDC компания представит отдельное приложение специально для геймеров.

По задумке оно объединит функционал App Store и Game Center и будет представлять из себя полноценный лаунчер для игр со списками друзей, достижениями и различными социальными возможностями. Новое приложение также будет рекламировать игровой сервис Arcade, который был запущен в 2019 году.

Анонс игрового лаунчера состоится в период с 9 по 13 июня. Журналисты отмечают, что это будет следующим шагом Apple в сторону привлечения внимания геймеров к своим платформам.

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