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Вышел трейлер комедии «Геля» про погоню дальнобойщика — премьера 11 сентября

Вышел трейлер комедии «Геля» про погоню дальнобойщика — премьера 11 сентября
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Геля». Комедия выйдет в российский прокат уже 11 сентября.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет ленты расскажет историю дальнобойщика Сани, который решается перегнать явно криминально добытый «Гелендваген» или попросту «Гелю». Поездка оборачивается полицейской погоней, которая столкнёт Саню с капитаном полиции Ореховым. Эта встреча изменит их жизни навсегда.

Главные роли в фильме сыграли Илья Малаков («Шифр») и Антон Васильев («Слово пацана»). Режиссёром драйвовой комедии выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Немцы»)

Постер фильма «Геля»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

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